Agropoli, rigenerazione urbana e territoriale del centro cittadino: c’è la data per la posa della prima pietra

Al via i lavori di rigenerazione urbana dell’area prospiciente piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante della città di Agropoli, con viale Europa, via Francesco Petrarca, piazza della Repubblica e via Pio X, l’arteria principale che attraversa l’intero centro cittadino. La cerimonia di posa della prima pietra dell’intervento si terrà giovedì 20 marzo alle 10:30 in piazza Vittorio Veneto.

La riqualificazione e la valorizzazione del centro urbano è uno degli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, in questa ottica risulta essenziale la razionalizzazione dell’assetto urbanistico, per fornire ai cittadini sempre più spazi ben realizzati, pedonali, carrabili e verdi. L’intento è quello di risolvere tutte le principali criticità rilevate, potenziando la fruibilità in sicurezza dei percorsi pedonali, rendendo più vivibili gli spazi e regolamentando i percorsi sia pedonali che veicolari con la limitazione al minimo delle interferenze tra di loro. Il progetto prevede un importo complessivo di circa € 190.000, la spesa per i lavori sarà di circa € 150.000.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Si tratta di un intervento molto atteso che renderà un incrocio viario centralissimo e molto frequentato più sicuro ed esteticamente più gradevole attraverso una ripavimentazione che limiterà il più possibile l’usura dei luoghi. Ringrazio gli uffici comunali che concretizzano in risultati tangibili la nostra visione: rigenerare il centro cittadino significa continuare a creare funzionalità e bellezza in Città».