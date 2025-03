Agropoli, furti in centro: prese di mira tre attività commerciali | VIDEO

Nuovi furti ad Agropoli. Questa volta ad essere prese di mira sono le attività commerciali del centro cittadino. Ignoti, infatti, hanno agito in via Piave presso un negozio di articoli sportivi ed uno di tappezzeria. Non contenti hanno tentato un terzo colpo in un bar di via Pio X, senza però riuscire nel loro intento criminoso.

Il colpo

Identico il modus operandi che fa pensare che ad agire sia stata la stessa mano. Ignoti hanno sfondato il vetro delle attività e si sono introdotti all’interno. Quindi si sono diretti verso la cassa, forzandola e prelevando il denaro contante presente all’interno.

Il bottino non è ingente, ma restano il danno e la paura per quanto avvenuto e cresce il senso di insicurezza in città così come nel resto del comprensorio.

In tutto il salernitano, infatti, il numero di colpi in appartamenti o attività sta crescendo. Il Prefetto ha convocato vari tavoli tecnici con gli amministratori locali, annunciando il potenziamento dei controlli.