Agropoli: l’associazione KeyDreams riscalda i motori per un luglio ricco di eventi

Tutto pronto per l’evento di punta dello sport Agropolese, il Beach Soccer targato KEYDREAM, un progetto iniziato l’anno scorso dai fondatori Gianmarco Landolfi, Lorenzo Margiotta, Luca D’Ambola e Francesco Santosuosso, pronto ad allietare le serate dei cittadini locali e non solo. Tanto spettacolo e divertimento, incentrato sul calcio ma non solo.

Il programma degli eventi prevede la partenza con la Cilento’s Cup, riservata ai ragazzi nati dal 2002 al 2007; poi si proseguirà con il Beach Tennis Agropoli, arrivato alla seconda edizione, per poi fare spazio all’evento più atteso la Dolphin’s Cup dove si daranno battaglia tante squadre con all’interno giocatori professionisti del Beach Soccer.

Per completare un luglio pieno di divertimento, a seguire verrà disputata la Youth Edition, riservata ai ragazzi degli anni 2012/13 e 2014/15, per poi finire il tutto con l’Akropolis Cup, dove scenderanno in campo i ragazzi del 2009/10.

Divertimento per tutte le fasce d’età alla Dolphin’s Arena pronta ad ospitare uno spettacolo degno dei palcoscenici migliori nel settore. Tante le novità in questa nuova edizione, con l’allestimento di un’arena molto più capiente rispetto alla passata edizione, per dare la possibilità al pubblico di godersi tutto lo spettacolo in comodità. L’associazione KEYDREAMS infine si pone l’obiettivo di portare il Beach Soccer Serie A ad Agropoli, per dare ancora più lustro ad una città che vive di sport.