Da Eboli a Capaccio col Beach Soccer nel cuore

Sarà affidata all’ebolitano Massimo Giusti l’organizzazione di uno degli eventi sportivi di punta dell’estate cilentana. All’Arena Beach di Capaccio Paestum scenderà in campo dal 4 al 7 luglio la Serie A e migliaia di persone sono attese per uno sport che richiama l’attenzione di un pubblico trasversale. Soddisfatto per il lavoro svolto e orgoglioso per l’accoglienza e il calore umano ricevuti in precedenza, Massimo Giusti si dice pronto per una nuova sfida.

Una storia lunga decenni e numerosi successi sportivi e professionali accumulati nel tempo e così, a Massimo Giusti, imprenditore ebolitano, è stata dunque affidata l’organizzazione logistica di uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate 2024 e inseriti nel ricco calendario degli eventi stilato dal Comune di Capaccio- Paestum: il campionato di Beach Soccer di Serie A Il Comune di Capaccio Paestum, dunque, tornerà ad ospitare l’appuntamento con il calcio sulla spiaggia e dal 4 al 7 luglio alla Beach Arena, sarà disputata una tappa di serie A e una del campionato di under 20.

Un evento molto importante e prestigioso per tutto il territorio. La manifestazione si terrà nell’area dell’ex Lido Kennedy, che si estende su una superficie di circa 4.000 metri quadri.