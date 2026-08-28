Serie C - Serie D

Agropoli: la Scafatese torna tra i professionisti, stasera il debutto al Guariglia contro il Picerno

La Scafatese sfida l'AZ Picerno al "Guariglia" di Agropoli per la 2ª giornata di Serie C. Stadio rinnovato tra nuovo manto erboso e luci a led

Di: Alessandro Pippa
Agropoli: la Scafatese torna tra i professionisti, stasera il debutto al Guariglia contro il Picerno

Il calcio professionistico fa il suo ufficiale ritorno allo stadio Raffaele Guariglia, teatro del debutto casalingo della Scafatese nel campionato di Serie C. Questa sera, venerdì 28 agosto alle ore 21:00, la compagine gialloblù guidata dal patron Romano scenderà in campo contro l’AZ Picerno per la seconda giornata del Girone C. Un appuntamento di grande rilievo per la piazza canarina, che ritrova il palcoscenico della terza serie nazionale in un impianto completamente rinnovato per soddisfare i rigorosi standard federali.

Gli interventi al “Guariglia”: illuminazione e manto erboso da Serie C

Per farsi trovare pronto all’appuntamento con la Serie C, lo stadio “Raffaele Guariglia” è stato oggetto di una serie di intensi lavori di riqualificazione infrastrutturale. Tra le migliorie più significative realizzate in tempo record spiccano il completamento del nuovo impianto di illuminazione, indispensabile per le dirette televisive e le gare in notturna, e il totale rifacimento del manto erboso.

Sebbene restino ancora da perfezionare alcuni dettagli di rifinitura, la struttura si presenta moderna e idonea a ospitare i match di cartello della lega pro, garantendo sicurezza e visibilità ad atleti e tifosi.

Sfida al Picerno: il programma della seconda giornata

Il match di questa sera rappresenta un banco di prova cruciale per la Scafatese, chiamata a confermare le proprie ambizioni di classifica di fronte a un avversario solido come l’AZ Picerno. I lucani si presentano ad Agropoli con l’obiettivo di rovinare la festa ai padroni di casa, in una gara che si preannuncia tesa e ricca di spunti tattici.

Il fischio d’inizio programmato per le 21:00 segnerà l’avvio ufficiale della nuova era canarina al “Guariglia”, sotto i riflettori di una Serie C che promette spettacolo ed emozioni per tutta la stagione.

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