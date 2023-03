Agropoli, incontro civico dopo il consiglio “dimezzato”: il Movimento Liberi e Forti si confronta con i cittadini

Il consiglio comunale del 24 febbraio scorso ad Agropoli ha visto la maggioranza abbandonare l’aula impedendo all’opposizione di discutere tutte le interrogazioni all’ordine del giorno. In seguito a questo episodio, il Movimento Civico Liberi e Forti ha organizzato un incontro per informare la cittadinanza sugli argomenti rimasti esclusi. L’appuntamento è in programma oggi, sabato 11 marzo, alle ore 16, presso l’Aula Consiliare della città.

L’incontro del Movimento Civico Liberi e Forti

Il Movimento Civico Liberi e Forti, insieme al suo portavoce Raffaele Pesce, consigliere di minoranza, ha organizzato l’incontro per “ristabilire il pieno dibattito democratico, danneggiato dal comportamento dei consiglieri di maggioranza”. L’obiettivo dell’incontro è quello di garantire la trasparenza e la partecipazione democratica dei cittadini.

La democrazia è il potere di un popolo informato

Il Movimento Civico Liberi e Forti sostiene che la democrazia sia il potere di un popolo informato e che la trasparenza sia necessaria in ogni momento del vivere civile.

Nell’ultima assemblea cittadina, la maggioranza ha invertito l’ordine del giorno, dando precedenza ai punti di suo interesse, e poi ha lasciato l’aula e interrotto la discussione. Un atteggiamento considerato “grave e arrogante” che, secondo il Movimento Civico Liberi e Forti, va compensato nel rispetto di tutti i cittadini.

Un invito a partecipare

L’incontro vedrà l’intervento del portavoce di Liberi e Forti, Raffaele Pesce, e di chiunque voglia portare il suo contributo. L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini di Agropoli.