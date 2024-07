“Agropoli in centro”: una serata all’insegna del divertimento tra artisti di strada e musica dal vivo

Si prospetta una serata all’insegna del puro divertimento venerdì 12 luglio ad Agropoli. Il centro cittadino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione di “Agropoli in centro“. Passeggiando per Piazza Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, Via Filippo Patella, Via Mazzini e Via S. Pio X, i visitatori saranno accolti da un’atmosfera vibrante e festosa con musicisti di strada e artisti vari con le loro performance, creando un mosaico di suoni, colori e sensazioni.

Tante le attrazioni: si potrà ascoltare musica dal vivo, con musicisti locali che si esibiranno in un mix di generi musicali, dal jazz al rock, dal pop alla musica folk. Saranno presenti artisti di strada e postazioni per bambini.

Questo evento inaugura una serie di appuntamenti pensati per promuovere la vitalità del centro urbano. “Agropoli in centro” non è solo un evento, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e che punta ad animare il cuore della città, offrendo un’opportunità unica di incontro e condivisione per residenti e turisti.

«Abbiamo pensato ad un evento che potesse incontrare i gusti di adulti e bambini. L’obiettivo comune è far divertire creando la giusta atmosfera. Il centro, il nostro salotto buono, il punto di incontro per eccellenza tornerà pian piano a rivivere i fasti di un tempo con tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo» commentano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella.