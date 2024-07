Agropoli: dei murales per riqualificare via Riviera Antonicelli

Continua l’azione di abbellimento delle zone cittadine da parte dell’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. In via Riviera Antonicelli è in fase di completamento il secondo murale realizzato dall’artista Giulio Di Biasi.

Due opere che simboleggiano l’antico e il presente. Il primo murale fa riferimento alla storia marinara della città, con la raffigurazione di un vecchio pescatore seduto su una piccola imbarcazione nel porto turistico; mentre la seconda, in fase di ultimazione, ritrae una regata per omaggiare la vela, sport che ogni anno viene praticato nelle acque del porto turistico agropolese.