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Agropoli, in arrivo l’App “Parrocchia S. Maria delle Grazie”: la comunità è digitale

Al via la nuova App della Parrocchia S. Maria delle Grazie: orari delle Messe, letture, avvisi e servizi parrocchiali a portata di smartphone.

Di:
Raffaella Giaccio
Agropoli, in arrivo l’App “Parrocchia S. Maria delle Grazie”: la comunità è digitale

A partire dal 1° ottobre 2026 è attiva ad Agropoli la nuova applicazione “Parrocchia S. Maria delle Grazie”, un canale di comunicazione semplice e immediato ideato per consentire a fedeli e cittadini di rimanere sempre aggiornati sulle attività e sulla vita della comunità parrocchiale.

L’App può essere installata sul proprio telefono cellulare in modo rapido, inquadrando semplicemente il codice QR dedicato diffuso nei canali ufficiali della parrocchia.

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Notizie, liturgia e servizi: tutte le funzionalità dell’applicazione

Attraverso le diverse sezioni disponibili nella barra di navigazione inferiore — Oggi, Agenda, Liturgia, Servizi e Contatti — gli utenti possono consultare in tempo reale la programmazione delle Celebrazioni, i comunicati ufficiali, le novità comunitarie, le letture del giorno e i testi di preghiera.

Lo strumento offre inoltre una panoramica completa su tutte le iniziative, gli eventi e i servizi attivi sul territorio parrocchiale.

Un ponte tra innovazione e fede per rafforzare i legami comunitari

L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione dei servizi pastorali, offrendo una modalità moderna ed efficiente per accorciare le distanze e favorire la partecipazione attiva dei parrocchiani.

Scaricando l’applicazione, ogni fedele potrà così mantenere un contatto costante e diretto con la propria realtà parrocchiale, vivendone appieno la quotidianità anche attraverso il proprio smartphone.

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