Turismo nelle aree interne: Tortorella punta su formazione e albergo diffuso

Il Comune di Tortorella avvia una strategia strutturata per la valorizzazione turistica e lo sviluppo economico del territorio, mettendo al centro la crescita professionale delle imprese locali e la rete tra comunità e istituzioni. L’iniziativa punta a dotare il borgo cilentano degli strumenti necessari per intercettare i nuovi flussi del turismo esperienziale e sostenibile, trasformando l’accoglienza in un driver di crescita per l’intero comprensorio delle aree interne.

Dalla vendita online all’albergo diffuso: al via la formazione per le imprese

Il piano strategico è stato presentato ufficialmente nell’aula consiliare con la partecipazione attiva delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali della zona. Il programma prevede sessioni di affiancamento operativo e laboratori tecnici finalizzati a elevare gli standard dell’ospitalità locale.

I moduli formativi affronteranno i temi chiave della gestione turistica contemporanea:

Digitalizzazione e vendite: ottimizzazione della presenza sulle piattaforme Airbnb e OTA, tecniche di vendita online e strategie di comunicazione e marketing per le microimprese.

Turismo esperienziale e identità: promozione del “sistema borgo”, integrazione del prodotto artigianale e tutela della qualità e dell’igiene nei processi produttivi locali.

Mercati esteri e reti d’impresa: strategie di internazionalizzazione per attrarre visitatori stranieri e consolidamento della cultura d’impresa attraverso sinergie tra gli operatori.

L’iniziativa prevede inoltre momenti di confronto laboratoriale tra gli imprenditori del posto per analizzare i fabbisogni reali e definire un’offerta turistica coordinata.

Il confronto sulle aree interne con il professor Giancarlo Dall’Ara

Accanto alle attività formative, l’amministrazione comunale ha promosso un dibattito pubblico dedicato al futuro della ricettività nei territori montani e rurali. L’appuntamento si terrà giovedì 8 ottobre, alle ore 18.30, presso l’aula consiliare di Tortorella, con un focus sul ruolo fondamentale della comunità locale nella costruzione di un modello di ospitalità autentico e diffuso.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore ed esponenti delle istituzioni:

Nicola Tancredi, Sindaco di Tortorella, insieme agli amministratori del territorio;

Giancarlo Dall’Ara, docente ed esperto di marketing turistico, noto per aver ideato il modello dell’ospitalità diffusa;

Mafalda Inglese, in rappresentanza della società benefit My Fair s.r.l., specializzata in Destination Management Company (DMC) e tour operating;

Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo, alla Promozione del territorio e alla Transizione digitale della Regione Campania, a cui saranno affidate le conclusioni dell’incontro.

Il dibattito, moderato dal giornalista Francesco Lombardi di Sapri Live, si concluderà con uno spazio aperto alle domande del pubblico, offrendo a cittadini e commercianti l’opportunità di interagire direttamente con i relatori sulle prospettive di sviluppo di Tortorella.