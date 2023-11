Agropoli il più grande agglomerato commerciale del Cilento: ecco i dati emersi da un’indagine

Nella città di Agropoli insiste il più grande agglomerato commerciale del Cilento. Sono centinaia le attività presenti di diverse categorie merceologiche, capaci di soddisfare le richieste più varie. E negli ultimi anni in particolar modo è diventata ancora più attrattiva spingendo anche grandi marchi ad investire sul territorio aprendo dei punti vendita. Uno stato di cose positivo che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi intende utilizzare per fare in modo che l’attrazione della clientela verso i grandi nomi possa essere funzionale a trainare, incentivare, far crescere e sviluppare anche le piccole attività, che sono numerose nel tessuto urbano.

L’indagine

Da una indagine effettuata è emerso che ogni giorno sulla Cilentana (ex SP 430) transitano circa 9.000 veicoli al giorno. Si tratta di 9.000 potenziali clienti che sommati ai circa 30.000 abitanti che di fatto risiedono ad Agropoli e ai numerosi ospiti e visitatori che arrivano in città per i più svariati motivi, si arriva ad un numero importante. Da qui la volontà da parte dell’Amministrazione di innescare un meccanismo virtuoso attraverso la promozione e la conoscenza di quanto offre la città in termini commerciali e le possibilità che possono aprirsi a chi sceglie di venire ad Agropoli, che vanno dalla normale spesa fatta nei diversi supermercati, agli acquisti di vario genere offerti dai tantissimi esercizi commerciali dislocati sul territorio, per passare ai tanti locali dove gustare buon pesce, una pizza piuttosto che altre pietanze tipiche.

E’ davvero variegato il ventaglio di possibilità offerte al visitatore che deve però essere aiutato a conoscere cosa c’è in città. Molto spesso si sceglie di acquistare on line non sapendo che anche ad Agropoli è presente quel determinato marchio. L’attuale esecutivo punta quindi a modificare lo status quo attraverso la creazione di un’app dedicata al commercio e a diverse azioni promozionali, oltre ad un marchio che sia di riferimento. L’obiettivo è invogliare le persone a venire ad Agropoli dove potranno trascorrere momenti piacevoli grazie a tante iniziative in programma, a partire dal periodo natalizio, accostate alla nota Casa di Babbo Natale che ogni anno attira migliaia di persone. Saranno tante le occasioni di attrarre le persone e in quei contesti ci sarà occasione di scoprire cosa è possibile fare e trovare in città.

Le dichiarazioni

«Come Amministrazione – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – stiamo portando avanti un progetto teso ad invogliare gli acquisti in città. Si sta provvedendo ad una mappatura di tutte le attività, queste verranno poi incluse in un’app che sarà di fatto una guida tascabile per tutti gli ospiti che sceglieranno Agropoli durante le festività natalizie, per assistere ad eventi/iniziative o in altri periodi dell’anno per le più diverse ragioni. Attraverso questo mezzo promozionale ed altri tipi di pubblicità, gli utenti sapranno cosa trovare in città e in quale luogo».

«Abbiamo pensato a diverse operazioni promozionali che dovranno portare i numerosissimi potenziali clienti a venire ad Agropoli sapendo che potranno trovare tutto ciò di cui hanno bisogno: dall’enogastronomia, all’abbigliamento, passando per le calzature, gioiellerie e quant’altro. Non quindi solo un luogo di passaggio ma una sorta di centro commerciale diffuso dove trovare tutto ciò che cercano, oltre alla cordialità e all’esperienza dei tanti commercianti, anima pulsante della nostra Agropoli» è il commento dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella.