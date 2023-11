E’ iniziato sabato notte ad Agropoli il montaggio delle luminarie natalizie da parte della ditta incaricata. Da via De Gasperi si passerà a viale Risorgimento per poi interessare le principali vie, piazze e luoghi caratteristici della città. L’accensione è in programma il 1 dicembre nel centro e nelle zone in cui tali installazioni saranno completate.