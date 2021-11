Agropoli, prosegue l’installazione delle luminarie natalizie: presto l’accensione

AGROPOLI. E’ iniziata da alcuni giorni l’installazione delle luminarie natalizie. La speranza è di poter vivere un Natale senza restrizioni, come avvenuto lo scorso anno quando la Campania si è districata tra zone gialle, rosse e arancioni. L’aumento dei contagi non fa ben sperare, ma dal Governo continuano a ribadire che non dovrebbero esserci limitazioni se la campagna vaccinale proseguirà spedita.

L’installazione delle luminarie natalizie ad Agropoli

Così le amministrazioni locali si stanno organizzando per far vivere l’atmosfera della festa attraverso le luminarie natalizie e organizzando un programma di eventi all’altezza.

Su questo i comuni si sono divisi: c’è chi ha annullato gli eventi ed altri che invece vanno avanti con la pianificazione anche di grosse manifestazioni, si pensi alle luci d’artista a Salerno.

Agropoli ha scelto questa seconda strada. Come ogni anno, le luci saranno posizionate nel centro cittadino e nelle principali strade e piazze della città; non mancheranno luminarie natalizie anche nel centro storico e nelle frazioni. In piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi, cuore della città, saranno presenti anche delle ulteriori installazioni artistiche e l’albero di Natale in corso di montaggio.

Nei prossimi giorni, inoltre, dovrebbe essere ufficializzato il programma degli eventi che consisterà in spettacoli, animazione ed anche servizi in favore dei negozianti.

Sulla stessa linea anche altri centri come Vallo della Lucania: anche qui le luminarie sono state posizionate con largo anticipo e l’8 dicembre ci sarà il primo appuntamento del programma di Natale: la notte bianca.