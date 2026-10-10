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Agropoli: il libro di Zuchtriegel su Pompei fa registrare il tutto esaurito

Grande partecipazione ad Agropoli per la presentazione del nuovo saggio di Gabriel Zuchtriegel, organizzata dal Comitato Scientifico del Museo

Di:
Ernesto Rocco
Agropoli: il libro di Zuchtriegel su Pompei fa registrare il tutto esaurito

Si è rivelata troppo piccola la sala conferenze del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli per contenere le tante persone che hanno preso parte alla presentazione del libro “Quando gli dei lasciarono il mondo” del direttore degli Scavi di Pompei Gabriel Zuchtriegel.

La presentazione del libro edito da Feltrinelli

L’evento è rientrato nel nuovo programma di incontri promosso dal Comitato Tecnico Scientifico del Museo Archeologico di Agropoli ed è aperto gratuitamente al pubblico. Durante la serata, l’autore ha presentato il suo saggio storico edito da Feltrinelli, un’opera che ricostruisce i momenti antecedenti alla storica eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

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Gli interventi

L’appuntamento è stato un’occasione per mettere in rete le eccellenze del territorio, saldando l’eredità storica del Cilento con le realtà archeologiche di rilievo globale. La manifestazione. Alla presentazione hanno preso parte anche il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere delegato alla Cultura Francesco Crispino, Fabio Astone, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e Fernando La Greca, già docente di Storia romana all’Università degli Studi di Salerno.

Zichtriegel non ha mancato di evidenziare il suo legame con il territorio, avendo diretto per sei anni il Parco Archeologico di Paestum.

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