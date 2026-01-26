Agropoli: il Forum dei Giovani tra crescita personale e solidarietà internazionale

Il Forum dei Giovani di Agropoli ha recentemente promosso due importanti momenti di riflessione e crescita collettiva, portando al centro del dibattito cittadino temi che spaziano dall’evoluzione personale alle crisi umanitarie globali. Gli eventi, che hanno visto una partecipazione attiva della comunità, hanno confermato il ruolo dell’organismo giovanile come motore di consapevolezza e cittadinanza attiva sul territorio.

Percorsi di crescita con il workshop ispirazionale

Il primo appuntamento si è tenuto il 19 gennaio presso le Aule studio Lilium, dove il Forum, nell’ambito del progetto Officina Europa CILENTUS e in collaborazione con Cilento Youth Union, ha presentato il workshop “Dentro il cambiamento. L’arte di evolvere”. L’iniziativa è nata dall’esperienza diretta di un gruppo di giovani cilentani reduci dallo scambio Erasmus+ “EnCourage5” svoltosi in Germania.

L’evento è stato un vero e proprio momento di restituzione alla comunità dei modelli educativi sperimentati all’estero. Attraverso lo strumento narrativo del “Viaggio dell’Eroe” e richiami alla simbologia mitologica, i partecipanti sono stati guidati in un percorso di esplorazione delle proprie risorse interiori. Come sottolineato dal coordinatore Alessandro Abbruzzese, l’obiettivo è stato trasformare il valore delle esperienze europee in uno stimolo concreto per lo sviluppo sociale del territorio.

Testimonianze e umanità dal Venezuela

Domenica 18 gennaio, presso il Centro Culturale UP, l’attenzione si è spostata sulla dimensione umana della crisi in Venezuela con l’incontro “Venezuela: voci di chi lo ha vissuto”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Agropoli e realizzata con Italea Campania e Rotaract Paestum, ha offerto uno spazio di ascolto autentico, lontano dalle contrapposizioni ideologiche.

Protagonisti della serata sono stati giovani e adulti venezuelani residenti nel Cilento, molti dei quali discendenti di emigrati italiani tornati nella terra d’origine. Le loro storie di resilienza e speranza hanno permesso ai presenti di approcciare temi universali come la libertà e la dignità umana attraverso il racconto diretto.

A conclusione del dibattito, la proiezione di un video curato da un giovane partecipante ha ripercorso simbolicamente le tappe della storia recente del Paese, sigillando un momento di profonda condivisione e memoria collettiva.