Agropoli, il consigliere Raffaele Pesce attacca: manca programmazione

Ad Agropoli manca programmazione. È quanto sostiene il consigliere comunale Raffaele Pesce che torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale. L’esponente del gruppo Liberi e Forti evidenzia come a fine giugno ci sia improvvisazione anche nella gestione della stagione estiva.

“Per il terzo anno non c’è ancora un cartellone estivo, non si capisce quale sia stata la causa dei ritardi nei cantieri più importanti, ci sono ancora lavori in corso sulla posidonia, non ci sono interventi sul fiume e sul sistema fognario e di depurazione”. “È un’amministrazione molto lontana dalla città” incalza Pesce che sottolinea come continuerà a fare proposte, istanze e interrogazioni in consiglio comunale per il bene della città.