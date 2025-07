Agropoli: il campetto comunale concesso alla Parrocchia S. Maria delle Grazie

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deciso di concedere a titolo gratuito in gestione alla Parrocchia S. Maria delle Grazie, il campetto sportivo comunale sito in Piazza della Repubblica, adiacente alla chiesa di S. Maria delle Grazie.

La concessione

La concessione in gestione del campetto era stata richiesta dal parroco Don Bruno Lancuba, per finalità sociali, ricreative ed educative a favore dei giovani della comunità. La Parrocchia, da parte sua, si impegna a garantire la manutenzione ordinaria del campetto e a consentire l’uso gratuito dello stesso per attività promosse dal Comune o rivolte alla cittadinanza.

La durata della concessione è stata concordata per tre anni a decorrere dalla stipula della convenzione.