Agropoli, il 7 dicembre posa della prima pietra della palazzina polifunzionale di via Taverne

Sono stati dismessi, ad Agropoli, il Centro vaccinale Covid-19 ed altri locali comunali siti tra viale Lombardia e via Taverne. Il Comune di Agropoli è risultato destinatario, alcuni mesi fa, di fondi per 5 milioni di euro per la costruzione di una nuova Palazzina polifunzionale, che sarà realizzata proprio in quell’area, i cui lavori inizieranno a breve.

E’ stato quindi necessario liberare tutti i locali della struttura. Il progetto, redatto dall’ufficio Lavori pubblici, prevede nello specifico, l’abbattimento e la ricostruzione, con relativo ampliamento, degli immobili comunali che sorgono tra via Taverne e viale Lombardia per la costruzione della nuova Palazzina di servizi, completando così quel progetto di riqualificazione dell’area che ha già portato alla realizzazione di altre importanti opere pubbliche.