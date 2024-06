Agropoli, grave incidente sulla Cilentana: ripristinata la circolazione

Lungo la strada statale 18VAR “Cilentana” la circolazione è stata ripristinata, intorno alle ore 10 di questa mattina, a seguito di un incidente occorso questa notte in corrispondenza del km 103,400 ad Agropoli.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre veicoli, provocando il ferimento di due persone e rendendo necessaria la chiusura della tratta stradale durante le operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e pulizia del piano viabile.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.