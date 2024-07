Agropoli, ferì il badante al termine di una lite: assolto 86enne

Assoluzione per legittima difesa per un 86enne di Vallo della Lucania che, al culmine di una lite con il suo badante, lo aveva ferito. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, Domenico Valerio Ragucci. I fatti risalgono all’aprile del 2022. L’anziano, che ha difficoltà di deambulazione, era assistito da un badante straniero nella sia abitazione di Agropoli.

Secondo la ricostruzione, quest’ultimo, forse sotto l’effetto di alcool, avrebbe avuto un comportamento strano, tanto da indurre l’86enne a chiamare il figlio per chiedere aiuto. Prima dell’arrivo del giovane, però, la situazione è degenerata: nell’abitazione di via San Francesco ad Agropoli è scoppiata una lite tra l’anziano e il badante.

Nel corso della colluttazione, l’86enne ha colpito il badante con un coltellino costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Vallo della Lucania dove è stato ricoverato anche il proprietario di casa per un trauma cranico. La vicenda è poi finita in Tribunale. L’86enne, difeso dall’avvocato Marco Nigro, è stato assolto perché il giudice ha ritenuto che abbia agito per legittima difesa. Non è stato invece possibile procedere nei confronti del badante, che risulta irreperibile.