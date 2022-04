Lite anziano – badante ad Agropoli: “Sono stato aggredito”

AGROPOLI. Lite in casa tra un anziano e il suo badante, spuntano un coltello e un bastone e i contendenti restano feriti. Sarà il Tribunale ad accertare le responsabilità. I fatti risalgono allo scorso 4 aprile (leggi qui) e si sono consumati in un appartamento posto nelle vicinanze di via San Francesco.

Lite anziano – badante, la vicenda

Qui vive un 84enne che avendo difficoltà di deambulazione era assistito da uno straniero che lo affiancava in qualità badante. Alcune sere fa, però, l’uomo avrebbe iniziato ad avere strani atteggiamenti ed un’andatura traballante, tanto che l’anziano, preoccupato, si è deciso a chiedere l’aiuto del figlio.

Ma prima che quest’ultimo potesse intervenire è scoppiata la lite. Il proprietario di casa, infatti, recandosi nella stanza del suo badante, ha notato la presenza di diversi brick di vino, alcuni dei quali già consumati. Quando ha tentato di farli scomparire per evitare che la situazione degenerasse, il badante avrebbe iniziato ad inveire contro di lui e a colpirlo.

I soccorsi

Nella bagarre sarebbero spuntati un bastone e un coltellino che l’84enne aveva utilizzato precedentemente per sbucciare una mela. Le urla hanno indotto i vicini a chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno sedato la lite.

L’anziano è stato poi trasferito in ospedale dove gli è stato riscontrato un lieve trauma cranico. Gli strascichi della vicenda sarebbero proseguiti anche nei giorni seguenti poiché lo straniero avrebbe inviato messaggi intimidatori all’indirizzo del figlio dell’anziano. Quest’ultimo, assistito dall’avvocato Marco Nigro, ha ora sporto querela per far valere le sue ragioni.