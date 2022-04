Agropoli, lite in casa e spunta un coltello: due feriti

AGROPOLI. Attimi di paura nel pomeriggio di ieri ad Agropoli. Per cause da accertare tra le 18 e le 19 è scattata una violenta lite tra un anziano e il suo badante, un uomo di nazionalità russa, durante la quale è spuntato fuori anche un coltello. L’episodio è accaduto in una strada tra il centro e l’area portuale.

Lite ad Agropoli, spunta un coltello

Da comprendere i motivi che hanno innescato la discussione tra i due che all’improvviso avrebbe rischiato di degenerare. L’anziano avrebbe afferrato un coltello con il quale avrebbe colpito per almeno tre volte lo straniero. Anche l’aggressore è rimasto lievemente ferito nella colluttazione.

Sul posto, allertati dai vicini, sono immediatamente giunti i carabinieri della compagnia di Agropoli. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno trasferito entrambi i coinvolti in ospedale.