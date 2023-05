Agropoli, ecco le modalità per l’assegnazione dei posti barca

L’amministrazione comunale ha stabilito le tariffe per i posti barca presso la banchina di riva del porto di Agropoli. Le tariffe sono di 450 euro per i diportisti e 900 euro per le attività economiche nel settore marittimo. Queste tariffe si applicano all’ormeggio di imbarcazioni con lunghezza massima di 6,50 metri e larghezza massima di 2,10 metri. Il periodo di validità va dal 1 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Ordine di priorità per l’assegnazione dei posti barca

Le assegnazioni dei posti barca seguiranno un determinato ordine di priorità. Prima saranno assegnati ai residenti nel Comune di Agropoli, poi ai titolari di attività economiche nel settore marittimo con sede legale nel territorio che non presentino debiti con l’ente municipale. Successivamente, saranno considerati i non residenti nel Comune di Agropoli e infine i titolari di attività economiche nel settore marittimo non domiciliati per l’attività sul territorio.

Combattere gli abusivi e creare spazio

L’obiettivo di stabilire tariffe per i posti barca è combattere gli abusivi che occupavano lo spazio di ormeggio senza pagare nulla al Comune. Questo spazio può accogliere fino a 25 barche e si estende per circa 55 metri. Con l’assegnazione dei posti barca, si intende regolarizzare la situazione e creare ordine nella zona.

Difficoltà di manovra e responsabilità

Il costo ridotto delle tariffe rispetto ad altre zone del porto è dovuto anche alle difficoltà di manovra che le imbarcazioni devono affrontare. Infatti, per avvicinarsi all’ormeggio, le imbarcazioni devono sollevare l’elica per evitare l’impatto con il fondale.

Nel provvedimento si specifica che l’assegnazione dei posti barca nella zona in questione è soggetta a difficoltà di manovra e potenziali danni causati dal basso fondale. Inoltre, in caso di cattive condizioni meteorologiche, la zona può essere soggetta a fenomeni di risacca.

Il porto di Agropoli come attracco importante

Il porto di Agropoli rappresenta l’attracco più importante a sud di Salerno in termini di traffico e presenza di imbarcazioni. Le condizioni economiche proposte ai diportisti rendono il porto appetibile. Tuttavia, unico nodo critico è il traffico sulla Statale 18 durante i fine settimana.