Agropoli, è ufficiale: Elvira Serra entra in maggioranza

Ora è ufficiale: Elvira Serra passa in maggioranza. La notizia era nell’aria da tempo, nonostante una campagna elettorale al vetriolo contro l’attuale squadra di governo. Questa mattina, però, durante il consiglio comunale, Serra ha scelto di sedersi tra i banchi della maggioranza e di annunciare il suo sostegno all’amministrazione.

le motivazioni di Elvira Serra

Il consigliere ha sottolineato come non sia stato possibile collaborare con la minoranza. Non solo: ha sottolineato di aver apprezzato il lavoro svolto dalla sua amministrazione comunale. “La maggioranza mi ha voluto fortemente”, ha detto la Serra confermando il suo sostegno al sindaco Mutalipassi.

Il consigliere comunale ha annunciato che farà parte di un gruppo consiliare insieme al collega Bruno Bufano, anche lui precedentemente eletto nelle file dell’opposizione.

Le reazioni

L’appoggio di Serra è stato accolto con favore dal sindaco Mutalipassi. “Questa scelta sta premiando quello che questa amministrazione sta portando avanti per il rilancio della città”, ha detto il primo cittadino.

Critico Raffaele Pesce del gruppo Liberi e Forti che ha ricordato le parole dure, tali da far aprire inchieste alla Procura, durante i recenti comizi.

Con Elvira Serra in maggioranza a restare all’opposiziobe, oltre Pesce, i soli La Porta e Santosuosso.