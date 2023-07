Agropoli, l’invito di Pesce a Elvira Serra: «passi in maggioranza, sarà in pace con la coscienza»

«In una intervista a Infocilento, il consigliere Elvira Serra sostiene che a causa del ricorso al Tar siamo in una continua campagna elettorale.

Ebbene il ricorso, proposto per far chiarezza sulle “incongruenze” emerse già in sede di Commissione elettorale – Ufficio unico, successivamente riscontrate, ed a tutela della libera espressione del voto democratico, non ha bloccato alcuna attività amministrativa, e lo si evince da tutte le determinazioni di Giunta e consiliari, dagli atti e procedimenti presupposti e conseguenziali, che il consigliere dovrebbe conoscere bene». Così Raffaele Pesce, consigliere comunale del gruppo Liberi e Forti.

La replica di Raffaele Pesce ad Elvira Serra

L’esponente della minoranza replica alle osservazioni di Elvira Serra che mostrava amarezza per il clima politico in città.

«Il consigliere Serra in realtà confonde l’esercizio delle prerogative, dei diritti e dei doveri propri del consiglio comunale e dei singoli consiglieri, di indirizzo e controllo dell’attività amministrativa, con una campagna elettorale.

In particolare il ruolo proprio dei consiglieri di minoranza che fanno opposizione argomentata e costruttiva nell’interesse della città e dei cittadini, mai becera e vuota, com’è giusto che sia in democrazia», dice Pesce.

Il ruolo della minoranza

Poi aggiunge: «la Minoranza è fatta di Passione, di sacrificio, di studio, di abnegazione per l’interesse generale, di controproposte, di argomentazione del voto contrario, di proposte, di abbandono dei propri interessi. È un ruolo difficile da sostenere, me ne rendo conto. Non è affatto una campagna elettorale!

Tutt’altro, benché il consigliere Serra sia oltremodo esperta di campagne elettorali».

In merito al ricordo precisa: «il consigliere Serra volle fortemente partecipare al mio fianco alla conferenza che organizzai nell’aula consiliare lasciando passare l’idea che fosse ricorrente, con me, almeno con intervento adesivo, mai proposto. Come cambiano i tempi! Oggi si sbandiera la pacificazione, ma io in realtà non sono stato mai in guerra ed ho sempre rispettato gli avversari, anche in campagna elettorale.

Un anno io non urlavo dal palco che i potenziali candidati fossero stati minacciati dal “Sistema” e prima ancora non pubblicavo video di “mani in pasta”. I cittadini sono stanchi, vogliono chiarezza, lealtà politica ed una sana minoranza che può far solo bene alla democrazia».

L’invito

Raffaele Pesce conclude con un invito sarcastico: «Sinceramente non so per quale finalità il consigliere Serra voglia sminuire il lavoro della minoranza. Passi in maggioranza tranquillamente e sarà in pace con la coscienza. Voti anche il DUP documento unico di programmazione ed il Bilancio armonizzato. In questo modo si farà chiarezza, non come avvenuto negli ultimi consigli comunali».