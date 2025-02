Agropoli e Sapri hub per il trasporto marittimo

La proposta arriva dai sindaci della fascia costiera del Cilento trasporto marittimo. È questa la proposta dei sindaci della fascia costiera cilentana presentata alla regione Campania in vista della prossima stagione estiva. Ad annunciarlo l’assessore al mare, porto e demanio, Giuseppe Di Filippo.

Collegamenti diretti con altre realtà marittime

“Il comune di Agropoli, insieme ad altri centri, ha incontrato i vertici regionali per presentare la proposta che vedrà la nostra città offrire il servizio di trasporto marittimo verso Capri, Salerno e Napoli, mentre Sapri verso le Eolie. Gli altri comuni, compresi tra Agropoli e Sapri, avranno la possibilità di attivare dei transfer marittimi più leggeri e agevoli per garantire i collegamenti diretti con tutte le altre piccole realtà marittime”.

Le novità

“Inoltre – continua l’assessore – si sta immaginando una tariffa unica per garantire orari più costanti e prezzi agevolati. Ci siamo incontrati anche con Bus Italia e altre compagnie di trasporto su gomma per garantire, in caso di mareggiate o condizioni meteo avverse, i collegamenti con le piccole comunità. Attendiamo che la regione Campania metta a bando per tre anni la proposta presentata dai sindaci della fascia costiera – conclude Di Filippo – ci sono buone speranze che gli operatori rispondano positivamente. La nostra richiesta è stata accolta bene dai dirigenti della Regione”.