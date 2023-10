Agropoli e Castellabate, arrivano i ristori per i danni causati dal maltempo

Agropoli e Castellabate riceveranno un milione di euro ciascuno come ristoro per i danni causati dall’alluvione avvenuta nel novembre dell’anno scorso. Una notizia importante per i tanti cittadini, in particolare della località agropolese di Moio, che hanno affrontato non pochi problemi a seguito delle piogge torrenziali e delle esondazioni dei corsi d’acqua.

I fondi della Regione

La Regione Campania è disposta a riconoscere complessivamente 2 milioni, fondi attualmente in fase di valutazione da parte della commissione bilancio.

L’Ente già all’indomani del maltempo, attraverso la Protezione Civile, decise di consegnare dei sacchi di sabbia per contenere il flusso dell’acqua. Un’iniziativa che di fatto servì solo parzialmente.

I danni sul territorio per il maltempo

I comuni di Agropoli e Castellabate fecero anche richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale, ipotesi però esclusa dagli enti sovracomunali.

I due centri subirono danni ingenti con il centro di Benvenuti al Sud che si trovò anche ad affrontare il dissesto del patrimonio pubblico a Santa Maria.