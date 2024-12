Agropoli, dopo le polemiche ok all’intitolazione di uno spazio pubblico ad Angelo Vassallo

Agropoli intitolerà un luogo pubblico ad Angelo Vassallo. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Mutalipassi, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Era stato infatti il consigliere comunale Raffaele Pesce ad avanzare la proposta, bocciata dal consiglio comunale poiché, ad avviso della maggioranza, doveva essere valutata da un’apposita commissione.

Una scelta che ha scatenato non poche polemiche.

Oggi, però, in occasione della cerimonia di inaugurazione di via Carmine Rossi dopo le opere di restyling, il primo cittadino ha annunciato che una piazzola della strada che conduce al centro storico potrà essere intitolata al sindaco pescatore.