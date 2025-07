Agropoli: domani (8 luglio) consiglio comunale. Diretta su InfoCilento

È previsto per domani, in prima convocazione alle ore 8.30, il consiglio comunale di Agropoli, convocato in seduta ordinaria. Un appuntamento che si preannuncia animato considerato che sono ben 28 i punti all’ordine del giorno, alcuni dei quali hanno già creato discussione. Ben 16 punti sono rappresentati da interrogazioni e mozioni della minoranza.

L’ordine del giorno

1) Approvazione dei verbali della seduta del 27/02/2025;

2) Approvazione dei verbali della seduta del 08/04/2025;

3) Cessione di aree da destinare a standard urbanistici, per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. N. 380/2001- Ditta: Volpe Maria;

4) Cessione di aree da destinare a standard urbanistici, relative all’intervento per il restauro e risanamento conservativo di un fabbricato rurale sito in località “Sauco” del Comune di Agropoli;

5) Cessione di aree da destinare a standard urbanistici, relative ai lavori di realizzazione di un edificio a carattere produttivo sull’area sita alla via cannetiello del Comune di Agropoli e distinto in catasto al foglio 37 p.lle 256 e 257;

6) Cessione di aree da destinare a standard urbanistici, relative all’intervento per “ampliamento in elevazione di un edificio esistente con attività produttiva mediante parziale demolizione e ricostruzione da destinare ad attività artigianali sito alla via fuonti n. 2 del Comune di Agropoli e distinti in catasto al foglio 16 particella n. 1741”;

7) Acquisizione al patrimonio comunale del terreno sito in località Moio, foglio 36 particella n. 951, da destinare alla realizzazione di una pista antincendio;

8) Approvazione Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap);

9) Approvazione Regolamento per la gestione delle pagine social istituzionali del Comune di Agropoli; 10) Approvazione Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione delle aree P.E.E.P. all’interno del Comune di Agropoli (SA);

11) Variazione di bilancio di previsione armonizzato 2025/2027 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 259 del 12/06/2025- ratifica;

12) Mozione del Consigliere Raffaele Pesce su Riconoscimento Palestina;

13) Mozione del Consigliere Massimo La Porta su monetizzazione di cui all’art. 6 del Regolamento Edilizio Comunale- Provvedimenti;

14) Mozione del Consigliere Raffaele Pesce su Question time;

15) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Gerardo Santosuosso al Sindaco su SIAD strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali;

16) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Michele Pizza al Sindaco su area mercato coperto piazza Merola;

17) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su fiume Testene – scolmatore ingresso reflui impianto di depurazione;

18) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco, all’Assessore al turismo e all’Assessore al patrimonio su castello e palazzo baronale tra sospensione dei lavori e affidamento;

19) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Gerardo Santosuosso al Sindaco su insegne luminose digitali, quali provvedimenti avviati;

20) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Michele Pizza al Sindaco su finanziamento regionale (masterplan) lungomare S. Marco;

21) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su scuola mattine;

22) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su lungomare San Marco quale futuro;

23) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Gerardo Santosuosso al Sindaco su recupero crediti nei confronti della A.S.G.A. s.r.l.;

24) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su concessioni demaniali marittime;

25) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Michele Pizza al Sindaco su piano traffico;

26) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Gerardo Santosuosso al Sindaco su obbligo di denuncia alla Corte dei Conti;

27) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su biblioteca comunale “C. Cilento”. Chiarimenti su implementazione, inventariazione, catalogazione e gestione del patrimonio librario;

28) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su Piano Commerciale (SIAD) Qualora tale seduta dovesse andare deserta il Consiglio comunale.

Come seguirlo

Il consiglio comunale di Agropoli sarà trasmesso in diretta su InfoCilento, sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su InfoCilento.it e sui canali social a partire dalle 08.30.