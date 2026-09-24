Attualità

Agropoli digitalizza l’edilizia con il Pnrr: arriva il nuovo sportello telematico

Il Comune di Agropoli lancia la nuova piattaforma SUE finanziata dal Pnrr. Pratiche edilizie online più rapide e trasparenti per cittadini e professionisti

Di:
Carmela Di Marco
municipio agropoli

Agropoli accelera sulla transizione digitale della pubblica amministrazione grazie ai fondi del Pnrr. L’ente comunale ha completato l’adeguamento tecnologico dello Sportello unico per l’edilizia attraverso la misura investimento 2.2, introducendo una suite interamente digitale per la gestione dei titoli abilitativi. Il progetto punta a snellire i procedimenti burocratici, offrendo a cittadini e operatori economici un accesso più rapido, trasparente e tracciato ai servizi urbanistici.

Digitalizzazione edilizia con i fondi del Pnrr

Il percorso di modernizzazione del Comune di Agropoli compie una svolta decisiva con il debutto della nuova piattaforma telematica dedicata al comparto edilizio. L’iniziativa, coordinata dall’Area 5 governo del territorio in collaborazione con CST Sistemi Sud e il partner tecnologico Maggioli, consente di gestire interamente online pratiche complesse come permessi di costruire, SCIA, CILA e CILAS. L’obiettivo primario dell’amministrazione è abbattere i tempi d’attesa e garantire una maggiore efficienza operativa, riducendo al minimo il ricorso al cartaceo e digitalizzando l’intero flusso documentale.

Leggi anche:

Truffa dei falsi Carabinieri: banda in fuga a Orria con bottino da migliaia di euro
Paestum: il Tempio di Nettuno si illumina d’oro per la lotta ai tumori pediatrici
SS 18 Maratea-Sapri, nuova stretta e disagi: cittadini e istituzioni chiedono chiarezza ad Anas

Gli obiettivi dell’amministrazione e i vantaggi per i professionisti

L’introduzione della nuova suite risponde alla necessità di offrire un servizio pubblico più snello e accessibile, andando incontro alle esigenze dei tecnici e dei professionisti del settore che quotidianamente si interfacciano con gli uffici comunali. La tracciabilità delle istanze e la trasparenza delle procedure rappresentano i punti di forza di questo intervento tecnologico.

«Con l’attivazione di questa nuova piattaforma tecnologica, la nostra amministrazione conferma la volontà di modernizzare e rendere sempre più efficiente e vicina ai cittadini la macchina comunale, riducendo i tempi della burocrazia e garantendo massima trasparenza a supporto dell’intero comparto tecnico ed economico», dichiara il Sindaco Roberto Mutalipassi.

Un concetto ribadito anche dalla struttura tecnica comunale, che sottolinea l’impatto operativo del nuovo sistema informatico.

«Il nuovo Sportello Telematico rappresenta un salto di qualità operativo decisivo per gli uffici e per i professionisti dell’edilizia, utile a semplificare l’iter delle pratiche edilizie», aggiunge il Responsabile dell’Area 5 governo del territorio, l’ingegnere Agostino Sica.

L’incontro formativo e le modalità di partecipazione

Per illustrare nel dettaglio le funzionalità operative del portale e guidare gli operatori nel corretto utilizzo del sistema, l’ente locale ha organizzato un momento di approfondimento tecnico. L’appuntamento è fissato per martedì 29 settembre alle ore 10:00 presso l’Aula consiliare del Comune di Agropoli. L’evento formativo è rivolto a tutti i professionisti, agli ordini professionali e agli operatori del settore edilizio. Per favorire la massima partecipazione e agevolare chi opera fuori sede, l’incontro sarà accessibile anche a distanza tramite una piattaforma di video-call dedicata.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.