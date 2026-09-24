Agropoli digitalizza l’edilizia con il Pnrr: arriva il nuovo sportello telematico

Agropoli accelera sulla transizione digitale della pubblica amministrazione grazie ai fondi del Pnrr. L’ente comunale ha completato l’adeguamento tecnologico dello Sportello unico per l’edilizia attraverso la misura investimento 2.2, introducendo una suite interamente digitale per la gestione dei titoli abilitativi. Il progetto punta a snellire i procedimenti burocratici, offrendo a cittadini e operatori economici un accesso più rapido, trasparente e tracciato ai servizi urbanistici.

Digitalizzazione edilizia con i fondi del Pnrr

Il percorso di modernizzazione del Comune di Agropoli compie una svolta decisiva con il debutto della nuova piattaforma telematica dedicata al comparto edilizio. L’iniziativa, coordinata dall’Area 5 governo del territorio in collaborazione con CST Sistemi Sud e il partner tecnologico Maggioli, consente di gestire interamente online pratiche complesse come permessi di costruire, SCIA, CILA e CILAS. L’obiettivo primario dell’amministrazione è abbattere i tempi d’attesa e garantire una maggiore efficienza operativa, riducendo al minimo il ricorso al cartaceo e digitalizzando l’intero flusso documentale.

Gli obiettivi dell’amministrazione e i vantaggi per i professionisti

L’introduzione della nuova suite risponde alla necessità di offrire un servizio pubblico più snello e accessibile, andando incontro alle esigenze dei tecnici e dei professionisti del settore che quotidianamente si interfacciano con gli uffici comunali. La tracciabilità delle istanze e la trasparenza delle procedure rappresentano i punti di forza di questo intervento tecnologico.

«Con l’attivazione di questa nuova piattaforma tecnologica, la nostra amministrazione conferma la volontà di modernizzare e rendere sempre più efficiente e vicina ai cittadini la macchina comunale, riducendo i tempi della burocrazia e garantendo massima trasparenza a supporto dell’intero comparto tecnico ed economico», dichiara il Sindaco Roberto Mutalipassi.

Un concetto ribadito anche dalla struttura tecnica comunale, che sottolinea l’impatto operativo del nuovo sistema informatico.

«Il nuovo Sportello Telematico rappresenta un salto di qualità operativo decisivo per gli uffici e per i professionisti dell’edilizia, utile a semplificare l’iter delle pratiche edilizie», aggiunge il Responsabile dell’Area 5 governo del territorio, l’ingegnere Agostino Sica.

L’incontro formativo e le modalità di partecipazione

Per illustrare nel dettaglio le funzionalità operative del portale e guidare gli operatori nel corretto utilizzo del sistema, l’ente locale ha organizzato un momento di approfondimento tecnico. L’appuntamento è fissato per martedì 29 settembre alle ore 10:00 presso l’Aula consiliare del Comune di Agropoli. L’evento formativo è rivolto a tutti i professionisti, agli ordini professionali e agli operatori del settore edilizio. Per favorire la massima partecipazione e agevolare chi opera fuori sede, l’incontro sarà accessibile anche a distanza tramite una piattaforma di video-call dedicata.