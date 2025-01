Agropoli, dal Psi alla situazione politica: parla Franco Di Biasi. «Necessario rilanciare l’azione amministrativa»

Parla a 360 gradi Franco Di Biasi, presidente del consiglio comunale di Agropoli. Ai microfoni di InfoCilento spiega i motivi dello scioglimento del circolo PSI. Una scelta fatta anche per avvicinare più persone ad un progetto politico che sta crescendo sul territorio. «Restiamo però vicini agli ideali del partito e condividiamo l’azione posta in essere a livello locale e nazionale», precisa.

La situazione politica locale

Ma Di Biasi fa anche un’analisi della situazione politica attuale. «C’è un’azione amministrativa da rilanciare», ammette. Il primo cittadino dovrà ora valutare come riorganizzare la giunta, anche alla luce delle dimissioni dell’assessore Maria Giovanna D’Arienzo.

Eventi e commercio i settori su cui maggiormente bisognerebbe investire: «Agropoli ha bisogno di programmazione – ha ammesso Di Biasi – non possiamo basarci su eventi estemporanei o sulle sagre». E poi, relativamente al commercio, ha precisato che «è necessario essere vicini ai commercianti che vivono già un periodo complicato».

Infine il presidente del consiglio comunale di Agropoli ha chiarito la sua posizione in merito alla Polizia Municipale, escludendo di aver mai chiesto posizioni di vertice per suoi familiari e ha concluso con un pensiero per Franco Alfieri, una guida capace che «sapeva portare le persone dalla sua parte con il ragionamento e senza imporre le sue decisioni».