Agropoli: il gruppo del PSI si scioglie per dare vita ad un movimento civico 

Arriva la notizia dal segretario del Partito Socialista di Agropoli, Anna De Martino e dal capolista, Franco Di Biasi, attualmente Presidente del Consiglio di Agropoli e da tutto il gruppo che in questi anni ha fatto parte del partito, fedele ai principi che lo annoverano, di concretizzare il desiderio di lasciare il simbolo del partito per procedere compatti in un nuovo movimento civico.

Un nuovo impegno per il territorio

Nessuno screzio con i vertici ed il gruppo intero dichiara di credere ancora saldamente ai valori del socialismo – semplicemente – dichiarano: “Per il futuro del territorio e per rinnovare l’impegno di sempre, ci immaginiamo uniti in un movimento civico”.