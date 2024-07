Agropoli, Comune scrive a Open Fiber per il ripristino mal eseguito del manto stradale di Via Malagenia

Al termine dei lavori di messa in opera della fibra ottica ad Agropoli, non è stato ripristinato correttamente il manto stradale della strada comunale denominata via Malagenia in località Mattine. E così l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha predisposto un’ordinanza rivolta ad Open Fiber, il concessionario che realizza l’impianto ed il responsabile della rete, chiedendo appunto di tenere fede agli accordi stretti in precedenza.

La richiesta ad Open Fiber

L’Ente ha richiesto ufficialmente alla Open Fiber S.P. A, il ripristino “ad horas”, di tutti gli avvallamenti , gradini, fossi e sconnessioni del manto stradale della strada comunale di via Malagenia in località Mattine dovuti ai ripristini mal eseguiti dei lavori di scavo per la posa di fibra ottica. I lavori dovranno svolgersi a regola d’arte e con la messa in essere di tutte le norme di sicurezza necessarie nonché l’apposizione della indispensabile segnaletica ed il rispetto delle eventuali prescrizioni.

«Trascorso il termine di 5 giorni dalla notifica senza che l’interessato abbia ottemperato a quanto previsto dalla presente ordinanza, si provvederà d’ufficio, con addebito delle spese a carico della stessa Open Fiber S.p.A», ricordano da palazzo di città.

I fatti

In seguito alla realizzazione dei lavori di messa in opera di fibra ottica, in più occasioni sono state pervenute all’Ente numerose segnalazioni di disagi e potenziali pericoli alla circolazione stradale dovuti al ripristino mal eseguito degli scavi.

Il Comune aveva invitato e sollecitato la Open Fiber Spa, ad eseguire ad horas il ripristino delle normali condizioni di sicurezza stradale ed a fornire copia dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di scavo, con comunicazioni a mezzo pec del 30 maggio 2024, del 12 e del 15 luglio 2024, senza aver riscontro alcuno. Per questo il Comune nella persona del sindaco Mutalipassi ha imposto alla società di provvedere al ripristino delle normali condizioni di sicurezza stradale.