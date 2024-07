Agropoli, boom di ascolti per i festeggiamenti della Madonna di Costantinopoli trasmessi da InfoCilento

Boom di ascolti per i festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli. Ieri, 24 luglio, InfoCilento ha avuto il privilegio di trasmettere in diretta sul canale 79 del digitale terrestre e sui canali social, l’appuntamento più atteso dell’estate agropolese.

Quasi cinque ore di diretta hanno permesso di seguire la celebrazione della messa e soprattutto la suggestiva processione che, come da tradizione, ha portato l’effigie della Madonna di Costantinopoli anche in mare. Un grande lavoro di squadra per il team di InfoCilento, coordinato dalla regia di André Giaccio, con le riprese di Angelo Gasparro, Gerri Giaccio, Giacomo Giacco. Le interviste sono state curate da Raffaella Giaccio.

A commentare dal borgo antico invece Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Un impegno ampiamente gratificato dagli ascolti e dalle interazioni sui social; soltanto su Facebook sono state circa 35.000 le visualizzazioni e innumerevoli le condivisioni.

Ad inorgoglire particolarmente, poi, i tantissimi i commenti di persone non residenti che da diverse parti di Italia hanno ringraziato Infocilento per aver fornito l’opportunità di sentirsi un po’ più vicine ad Agropoli e alla sua Maris Stella.

Grazie alla disponibilità del parroco don Carlo Pisani, Infocilento ha potuto fornire un servizio non solo alla comunità di Agropoli, ma alle centinaia di persone che da sempre si sentono legate in modo speciale alla Madonna venuta dal mare.