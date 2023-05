Agropoli ci riprova: torna l’autovelox

Torna l’autovelox ad Agropoli, lo strumento per il controllo elettronico della velocità che tante polemiche ha determinato in passato. Questa volta la giunta comunale guidata dalsindaco Roberto Mutalipassi, all’unanimità, ha deciso di prendere in prestito un altro autovelox che molte critiche ha determinato, ovvero quello utilizzato dalla Polizia Municipale di Rutino per i controlli sulla Cilentana e poi dismesso.

Nuovo autovelox ad Agropoli

Il comune costiero ha dato il via libera alla convenzione per il comodato d’uso dell’apparecchio che, a differenza di quello precedentemente installato dall’amministrazione Alfieri tra Agropoli Nord e Agropoli Sud, è mobile, quindi potrà essere posizionato in qualsiasi punto della città dai caschi bianchi.

Motivazione della scelta dell’amministrazione Mutalipassi, quella di «sviluppare politiche sulla sicurezza stradale ponendo in essere azioni di controllo che, nel loro insieme, possano portare alla riduzione dei dei fenomeni di uso improprio delle strade comunali e provinciali da parte di motociclisti ed automobilisti». Quindi dopo i dossi ecco l’autovelox, più utile rispetto ai primi anche per fare cassa.

Le polemiche

Il comune di Agropoli, insieme a quello di Rutino, fu oggetto di un esposto anche dell’associazione Noi Consumatori di Castellabate che contestò le modalità di rilevazione della velocità attraverso l’autovelox fisso e lo Scout Speed.