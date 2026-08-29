Agropoli, centro urbano e sicurezza, Di Biasi accusa su eventi e decoro: «Rivedere le strategie»

La gestione dello spazio pubblico e la programmazione turistica nel centro abitato di Agropoli tornano al centro del dibattito politico e sociale. Al focus della discussione figurano le criticità legate alla vivibilità di Piazza Vittorio Veneto e delle principali vie commerciali, dove si avverte la necessità di bilanciare le esigenze dell’accoglienza turistica con la tutela dei residenti, l’efficienza dei servizi essenziali e la sicurezza urbana. Una corretta pianificazione delle manifestazioni richiede una visione strategica capace di valorizzare il patrimonio locale senza congestionare il cuore della città nei momenti di massima affluenza. È quanto sostiene il presidente del Consiglio Comunale Franco Di Biasi.

Gestione degli eventi e impatto sulla sicurezza cittadina

Uno dei punti chiave delle sue osservazioni in una nota inviata a palazzo di città, riguarda la modalità con cui vengono realizzate le manifestazioni serali e notturne nel perimetro urbano. L’organizzazione di spettacoli ad alto impatto acustico o con fuochi pirotecnici a ridosso degli edifici residenziali e delle attività commerciali necessita di un coordinamento preventivo rigoroso, osserva il presidente del consiglio. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire disagi alle famiglie e garantire standard di sicurezza elevati, evitando che l’animazione di piazza si trasformi in situazioni potenzialmente rischiose o poco idonee al contesto urbano.

Programmazione turistica e valorizzazione del commercio locale

La calendarizzazione dei grandi appuntamenti estivi – si legge nel documento del presidente del consiglio – richiede scelte orientate alla destagionalizzazione e alla promozione del territorio. Collocare iniziative di richiamo come la “Notte Blu” nel pieno del picco estivo di metà agosto rischia di sovraccaricare un centro cittadino già saturo di presenze, anziché attrarre nuovi flussi in periodi di minore affluenza o estendere l’interesse verso le aree periferiche. Allo stesso tempo, le manifestazioni simbolo durante la stagione invernale necessitano di un’offerta artistica di qualità, in grado di richiamare un pubblico profilato e generare un reale indotto economico per gli esercenti locali.

Decoro urbano e presidio del territorio

La qualità della vita cittadina, sottolinea ancora Di Biasi – passa inevitabilmente attraverso la cura dei dettagli e la gestione dei servizi primari. Viene evidenziata la necessità di potenziare l’arredo urbano, con particolare attenzione alla presenza dei contenitori per i rifiuti sia in Piazza Vittorio Veneto sia lungo arterie strategiche come via Mazzini. Sul fronte della sicurezza urbana, a fronte del lavoro svolto dalla Polizia Municipale nel controllo quotidiano del territorio, si rende opportuno un indirizzo politico chiaro per garantire interventi strutturali e un presidio costante della zona centrale.

Per questo Franco Di Biasi ha chiesto una revisione delle strategie amministrative per la tutela del salotto cittadino:

“La piazza non è un semplice spazio contabile da gestire tramite SIAD o mere pratiche burocratiche per l’occupazione di suolo pubblico, ma rappresenta il cuore identitario e il salotto culturale della nostra comunità.”