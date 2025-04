Agropoli: al via i lavori di restyling del centro

A dieci giorni dalla posa della prima pietra, sono ufficialmente iniziati i lavori di rigenerazione urbana nell’area compresa tra Piazza Vittorio Veneto, Viale Europa, Via Petrarca, Piazza della Repubblica e Via Pio X, situata nel centro cittadino di Agropoli.

Il progetto

Si tratta di un’opera dal costo di circa 190 mila euro, concepita per affrontare le principali criticità della zona, migliorando la fruibilità dei percorsi pedonali e veicolari. Il primo intervento è stata la rimozione dell’isola spartitraffico, installata lo scorso anno; successivamente i lavori entreranno nel vivo. Durante l’apertura del cantiere, saranno inevitabili alcuni disagi, tra cui modifiche alla viabilità: Via Petrarca sarà inaccessibile ai mezzi provenienti da Viale Europa. Il cantiere non è stato esente da polemiche.

Le critiche dell’ex sindaco Adamo Coppola

L’ex sindaco Adamo Coppola ha criticato i ritardi nell’avvio dei lavori, attribuendoli, a suo dire, a errori di calcolo nella progettazione. Secondo Coppola, infatti, la pavimentazione prevista non sarebbe stata idonea a sostenere il peso del passaggio degli automezzi. Inoltre, tra assessori e consiglieri, si sono verificati numerosi confronti riguardanti la progettazione, i materiali da utilizzare e le aree da includere nel piano di rigenerazione del centro cittadino.

Ora che i lavori sono finalmente iniziati, si auspica che i disagi vengano ridotti al minimo, considerando che la stagione turistica è ormai alle porte.