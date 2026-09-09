Agropoli capitale dell’atletica Under 23: al via la Finale A “Argento” FIDAL

Lo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli si prepara a diventare il baricentro dell’atletica leggera italiana giovanile. Sabato 12 e domenica 13 settembre, l’impianto cittadino ospiterà la Finale A “Argento” dei Campionati di Società Under 23, uno degli appuntamenti agonistici più attesi del calendario promosso dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). La manifestazione rappresenta il primo di due grandi appuntamenti di caratura nazionale che vedranno la cittadina cilentana al centro dello scenario sportivo italiano.

In pista e sulle pedane si confronteranno le migliori società maschili e femminili del panorama nazionale, con l’obiettivo primario di raccogliere i punti necessari per conquistare il salto di categoria nella prestigiosa Finale A Oro, ultimo tassello del percorso verso la conquista dello Scudetto di società.

Sport, accoglienza e promozione del territorio

L’appuntamento sportivo porterà ad Agropoli centinaia di presenze tra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e famiglie. Un afflusso consistente che trasformerà la città in una vetrina per l’intero territorio cilentano, confermando ancora una volta il ruolo dello sport come motore di attrazione turistica e promozione locale.

L’organizzazione dell’evento porta la firma dell’Atletica Agropoli, al lavoro in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale. Gli organizzatori e le istituzioni hanno rivolto un invito aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di sport: l’accesso alle tribune del campo “Guariglia” per assistere alle competizioni sarà completamente gratuito per l’intera durata della manifestazione.

La formula della competizione: ogni punto è decisivo

A differenza delle gare individuali, la Finale A “Argento” dei Campionati di Società si fonda sullo spirito di squadra. Il programma della due giorni coprirà la totalità delle discipline dell’atletica leggera: velocità, ostacoli, mezzofondo, salti, lanci, marcia e staffette. Ogni piazzamento, frazione di secondo o centimetro conquistato dai singoli tesserati contribuirà in modo diretto alla graduatoria generale del club, rendendo ogni singola prova fondamentale per la classifica finale.

Il programma dettagliato delle gare al “Raffaele Guariglia”

Di seguito il calendario completo degli orari delle competizioni previste sul rettangolo di gioco e sulle pedane di Agropoli:

Sabato 12 Settembre

14:00 – Martello Femminile

– Martello Femminile 15:00 – 110 hs Maschili

– 110 hs Maschili 15:15 – Salto Triplo Maschile / Salto in Alto Femminile

– Salto Triplo Maschile / Salto in Alto Femminile 15:30 – 100 hs Femminili

– 100 hs Femminili 15:50 – 100 metri Maschili

– 100 metri Maschili 16:00 – Salto con l’Asta Maschile / 100 metri Femminili

– Salto con l’Asta Maschile / 100 metri Femminili 16:15 – 400 metri Maschili

– 400 metri Maschili 16:25 – 400 metri Femminili

– 400 metri Femminili 16:30 – Lancio del Disco Maschile

– Lancio del Disco Maschile 16:40 – 1500 metri Maschili

– 1500 metri Maschili 16:55 – 1500 metri Femminili

– 1500 metri Femminili 17:15 – 3000 Siepi Maschili

– 3000 Siepi Maschili 17:20 – Salto Triplo Femminile

– Salto Triplo Femminile 17:30 – Getto del Peso Femminile

– Getto del Peso Femminile 17:35 – 3000 Siepi Femminili

– 3000 Siepi Femminili 17:50 – Lancio del Giavellotto Maschile

– Lancio del Giavellotto Maschile 17:55 – Staffetta 4×100 Femminile

– Staffetta 4×100 Femminile 18:05 – Staffetta 4×100 Maschile

– Staffetta 4×100 Maschile 18:20 – Marcia 5000 metri Maschile/Femminile

Domenica 13 Settembre