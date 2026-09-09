Agropoli capitale dell’atletica Under 23: al via la Finale A “Argento” FIDAL

Lo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli si prepara a diventare il baricentro dell’atletica leggera italiana giovanile. Sabato 12 e domenica 13 settembre, l’impianto cittadino ospiterà la Finale A “Argento” dei Campionati di Società Under 23, uno degli appuntamenti agonistici più attesi del calendario promosso dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). La manifestazione rappresenta il primo di due grandi appuntamenti di caratura nazionale che vedranno la cittadina cilentana al centro dello scenario sportivo italiano.
In pista e sulle pedane si confronteranno le migliori società maschili e femminili del panorama nazionale, con l’obiettivo primario di raccogliere i punti necessari per conquistare il salto di categoria nella prestigiosa Finale A Oro, ultimo tassello del percorso verso la conquista dello Scudetto di società.
Sport, accoglienza e promozione del territorio
L’appuntamento sportivo porterà ad Agropoli centinaia di presenze tra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e famiglie. Un afflusso consistente che trasformerà la città in una vetrina per l’intero territorio cilentano, confermando ancora una volta il ruolo dello sport come motore di attrazione turistica e promozione locale.
L’organizzazione dell’evento porta la firma dell’Atletica Agropoli, al lavoro in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale. Gli organizzatori e le istituzioni hanno rivolto un invito aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di sport: l’accesso alle tribune del campo “Guariglia” per assistere alle competizioni sarà completamente gratuito per l’intera durata della manifestazione.
La formula della competizione: ogni punto è decisivo
A differenza delle gare individuali, la Finale A “Argento” dei Campionati di Società si fonda sullo spirito di squadra. Il programma della due giorni coprirà la totalità delle discipline dell’atletica leggera: velocità, ostacoli, mezzofondo, salti, lanci, marcia e staffette. Ogni piazzamento, frazione di secondo o centimetro conquistato dai singoli tesserati contribuirà in modo diretto alla graduatoria generale del club, rendendo ogni singola prova fondamentale per la classifica finale.
Il programma dettagliato delle gare al “Raffaele Guariglia”
Di seguito il calendario completo degli orari delle competizioni previste sul rettangolo di gioco e sulle pedane di Agropoli:
Sabato 12 Settembre
- 14:00 – Martello Femminile
- 15:00 – 110 hs Maschili
- 15:15 – Salto Triplo Maschile / Salto in Alto Femminile
- 15:30 – 100 hs Femminili
- 15:50 – 100 metri Maschili
- 16:00 – Salto con l’Asta Maschile / 100 metri Femminili
- 16:15 – 400 metri Maschili
- 16:25 – 400 metri Femminili
- 16:30 – Lancio del Disco Maschile
- 16:40 – 1500 metri Maschili
- 16:55 – 1500 metri Femminili
- 17:15 – 3000 Siepi Maschili
- 17:20 – Salto Triplo Femminile
- 17:30 – Getto del Peso Femminile
- 17:35 – 3000 Siepi Femminili
- 17:50 – Lancio del Giavellotto Maschile
- 17:55 – Staffetta 4×100 Femminile
- 18:05 – Staffetta 4×100 Maschile
- 18:20 – Marcia 5000 metri Maschile/Femminile
Domenica 13 Settembre
- 09:00 – Lancio del Martello Maschile
- 09:30 – Salto in Alto Maschile
- 09:40 – 400 hs Femminili
- 09:50 – Salto in Lungo Femminile
- 10:00 – 400 hs Maschili
- 10:05 – Salto con l’Asta Femminile
- 10:15 – 800 metri Maschili
- 10:25 – Lancio del Disco Femminile
- 10:30 – 800 metri Femminili
- 10:40 – 200 metri Maschili
- 10:50 – 200 metri Femminili
- 11:10 – 5000 metri Maschili
- 11:20 – Salto in Lungo Maschile
- 11:30 – 5000 metri Femminili
- 11:35 – Getto del Peso Maschile
- 11:55 – Lancio del Giavellotto Femminile
- 12:05 – Staffetta 4×400 Maschile
- 12:25 – Staffetta 4×400 Femminile