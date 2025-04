Agropoli capitale del calcio giovanile: presentato il Torneo “Città di Agropoli” | VIDEO

Lunedì ha preso il via la nuova edizione del Torneo “Città di Agropoli”, manifestazione calcistica giovanile affiliata alla F.I.G.C. e a enti di promozione sportiva, che vede sfidarsi squadre provenienti da diverse nazioni e regioni italiane.

Un evento internazionale

L’edizione 2025 del torneo conferma la sua vocazione internazionale con la partecipazione di prestigiose squadre straniere. Sono presenti delegazioni da Colombia con il CD Soccer Stars Manizales, dal Canada con il Collingwood, dall’Inghilterra con l’Enfield Town, dalla Polonia con l’Akademia Gliwice, dal Kosovo con l’AF New Star Kossovo, dalla Slovacchia con il Lokomotiva e il Trnava, e dall’Ucraina con il Ternopil.

Nutrita rappresentanza italiana da sette regioni

Il torneo vede inoltre una significativa partecipazione di squadre italiane, provenienti da ben sette regioni: Lombardia, Lazio, Sicilia, Molise, Basilicata, Abruzzo e Campania.

Cerimonia inaugurale allo Stadio Guariglia

Giovedì 17 aprile, lo Stadio Guariglia di Agropoli ha ospitato la cerimonia di presentazione di tutti i club partecipanti, un evento culminato con l’esecuzione degli inni nazionali. Un momento particolarmente significativo è stato il ritorno della squadra ucraina del Ternopil dopo circa trent’anni. In questa occasione, il Comune aveva invitato Andriy Shevchenko per conferirgli la cittadinanza onoraria. Sebbene Shevchenko, promettendo di accettare l’invito al termine del conflitto russo-ucraino, abbia inviato un messaggio di apprezzamento per la longevità della manifestazione a cui partecipò nel lontano 1989. Un altro gradito ritorno è quello di Mario Montagnini, che nel 1996 partecipò al torneo come giocatore e ora ritorna come allenatore della squadra lombarda Cazzago Bornato.

Il Sindaco Mutalipassi elogia l’impegno degli organizzatori

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Una tradizione che si rinnova grazie all’impegno di Antonio Inverso, per tutti Caciotta, e i suoi collaboratori. Ben 76 squadre partecipanti provenienti da otto Nazioni. Tra queste, dopo diversi anni, anche una squadra proveniente dall’Ucraina, dove imperversa una orribile guerra da più di tre anni.” Il sindaco ha poi aggiunto: “A tal proposito, a seguito del nostro invito a venirci a trovare per il conferimento della cittadinanza onoraria, Andriy Shevchenko, promettendoci di farlo alla fine del conflitto russo-ucraino, ha fatto pervenire un messaggio di apprezzamento e di elogio per una manifestazione sportiva così longeva alla quale lui stesso partecipò nel lontano 1989. E tanti sono stati i talenti come lui che sono passati da Agropoli prima di approdare su palcoscenici nazionali e internazionali” .