Torna il Torneo “Città di Agropoli”: tante squadra anche dall’estero | VIDEO

Dal 16 al 19 aprile 2025, la città di Agropoli e diversi centri del Cilento, saranno teatro del prestigioso Torneo “Città di Agropoli”, un evento sportivo che vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diverse nazioni e regioni italiane. Il torneo, affiliato alla F.I.G.C. e agli enti di promozione sportiva, coinvolgerà le categorie Under 17, Under 15, Under 14, Under 13, Under 12, Under 11, Under 10, Under 9, Under 8 e Under 7.

Partecipazione internazionale e nazionale

L’edizione 2025 del torneo vedrà la partecipazione di squadre provenienti da:

Colombia (CD Soccer Stars Manizales)

(CD Soccer Stars Manizales) Canada (Collingwood)

(Collingwood) Inghilterra (Enfield Town)

(Enfield Town) Polonia (Akademia Gliwice)

(Akademia Gliwice) Kosovo (AF New Star Kossovo)

(AF New Star Kossovo) Slovacchia (Lokomotiva e Trnava)

(Lokomotiva e Trnava) Ucraina (Ternopil)

(Ternopil) Italia, con compagini provenienti da 7 regioni: Lombardia, Lazio, Sicilia, Molise, Basilicata, Abruzzo e Campania.

Cerimonia di presentazione e ospiti speciali

Giovedì 17 aprile, alle ore 14:30, lo Stadio Guariglia di Agropoli ospiterà la cerimonia di presentazione di tutti i club partecipanti, con l’esecuzione degli inni nazionali.

L’evento vedrà il ritorno di una squadra ucraina da Ternopil dopo circa 30 anni, e in questa occasione il Comune ha invitato Andriy Shevchenko per conferirgli la cittadinanza onoraria. Inoltre, dopo 30 anni, tornerà Mario Montagnini, che nel 1996 partecipò al torneo come giocatore e ora ritorna come allenatore della squadra lombarda Cazzago Bornato.

Logistica e accoglienza

Le squadre partecipanti saranno alloggiate in diverse strutture alberghiere di Agropoli e Paestum, garantendo un’adeguata accoglienza per atleti e accompagnatori.

Un evento di rilievo

Il Torneo “Città di Agropoli” si conferma un evento di rilievo nel panorama del calcio giovanile, offrendo un’importante opportunità di confronto e crescita per i giovani atleti provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali.