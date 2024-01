Agropoli, box e parcheggi sotto l’area dell’ex campo sportivo “Landolfi”, ecco le novità

L’esecutivo guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi ha fornito di recente atto di indirizzo all’Area 6 – “Governo del territorio, progetti strategici e PNRR, commercio, attività produttive e SUAP” per l’avvio della procedura di verifica della sussistenza di eventuali operatori economici in possesso di adeguati requisiti, interessati a presentare proposte di Project Financing per l’affidamento della concessione per la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato e per la riqualificazione urbanistica e ambientale dell’area dell’ex Campo Sportivo Landolfi.

Il progetto

L’intervento è già inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2024/2026. A dicembre 2020 è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale. All’interno del suddetto strumento urbanistico è presente un ambizioso programma di riqualificazione urbana di alcuni spazi di città. L’area dell’ex Campo Sportivo Landolfi risulta, da questo punto di vista, emblematica. Per decenni ha ospitato il campo sportivo da calcio della squadra cittadina, quindi da alcuni anni, con la realizzazione del nuovo complesso sportivo “R. Guariglia”, in località Marrota, è adibita a parcheggio pubblico.

Le dichiarazioni

«L’idea che intendiamo portare avanti come Amministrazione – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – è quella di ottimizzare gli spazi del parcheggio Landolfi andando a costruire dei parcheggi multipiano che siano in grado di dare ampia risposta alla richiesta di stalli nei pressi del centro cittadino. E’ un progetto importante che intendiamo porre in essere tramite una collaborazione pubblico – privata, già applicata in diverse altre realtà con buoni risultati. L’area dell’ex Landolfi deve rappresentare, attraverso la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano e la riqualificazione dell’ampio spazio scoperto, un luogo che nel contempo ospita funzioni di servizio alla centralità urbana e costituisce un nuovo luogo di incontro e socialità».

«Ad oggi – dichiara l’assessore al PNRR, Sviluppo economico e Visione territoriale Emidio Cianciola – fatte salve le aree parcheggio lungo le strade, il parcheggio Landolfi è l’unico riferimento che consente il posteggio di un importante numero di veicoli in centro. Ma sebbene finora abbia costituito un’efficace risposta al problema dell’accessibilità al centro cittadino e alla sua isola pedonale, risulta ad oggi sottoutilizzata rispetto alle potenzialità in termini di offerta di servizi che può rappresentare. L’obiettivo è che l’area in questione, con gli interventi previsti, possa rafforzare ancora di più il ruolo di centralità urbana costituito dal complesso urbanistico di piazza Vittorio Veneto e piazza della Repubblica, inserito nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area centrale».