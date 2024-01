Approvazione SIAD ad Agropoli, parla l’assessore al commercio Roberto Apicella | VIDEO

Dopo l’approvazione del regolamento dei dehors la cui vigenza è partita dal 1 gennaio 2024, l’amministrazione comunale della città di Agropoli è a lavoro per concretizzare il SIAD, lo strumento d’intervento per l’apparato distributivo e commerciale. “Una assoluta novità per la città di Agropoli che porterà sicuri benefici agli esercenti e nel contempo per l’utente finale” è il commento dell’assessore al Commercio Roberto Apicella.