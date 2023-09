Agropoli, biglietteria della stazione ferroviaria chiusa nei weekend: la segnalazione dei viaggiatori

Biglietteria della stazione ferroviaria di Agropoli – Castellabate chiusa nel weekend. A protestare sono cittadini e turisti. Nonostante il territorio continui ad essere affollato e tanti viaggiatori raggiungano il Cilento tramite lo scalo agropolese, il servizio biglietteria funziona soltanto nei giorni feriali. A segnalarlo sono pronto residenti e turisti che nel weekend hanno avuto difficoltà a fare il biglietto o non hanno avuto un riferimento a cui chiedere informazioni.

Le segnalazioni dei viaggiatori

«Sabato avevo bisogno di informazioni per fare un biglietto e ho scoperto che la biglietteria era chiusa», dice un passeggero. Non solo: la biglietteria automatica di Trenitalia non accettava contanti. «È un peccato che ancora in piena stagione estiva la biglietteria resti chiusa, con i viaggiatori che non hanno un riferimento».

Servizi limitati allo scalo di Agropoli

Attualmente la stazione ferroviaria di Agropoli continua ad essere frequentata da tanti viaggiatori, non solo decine di pendolari che quotidianamente utilizzano lo scalo per prendere il treno e raggiungere i luoghi di studio o di lavoro, ma anche tanti turisti.

Negli anni il numero di servizi offerti, come in molte altre stazioni, è stato ridotto ed anche la biglietteria resta aperta soltanto dal lunedì al venerdì.