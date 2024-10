Agropoli, auto a fuoco in via Piana delle Pere: illesa l’automobilista

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi ad Agropoli. Un’auto ha preso fuoco in via Piano delle Pere. È accaduto intorno alle 14.30. A bordo della vettura c’era una donna residente in zona che è riuscita ad accostare ai margini della carreggiata e a lasciare l’abitacolo.

L’intervento dei caschi rossi

In pochi attimi la Renault Captur è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno provveduto a domare le fiamme e a compiere le operazioni di messa in sicurezza.

Per la donna soltanto tanto spavento.