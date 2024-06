Agropoli, resta chiusa in casa: “liberata” dai Vigili del Fuoco

Momenti di paura nella serata di ieri per una donna residente in pieno centro ad Agropoli. L’anziana, poco dopo le 21, ha tentato di aprire la porta di casa dall’interno, ma i ripetuti tentativi sono andati a vuoto.

Attimi di preoccupazione e panico per la malcapitata che si è vista bloccata all’interno del suo appartamento sito in uno stabile di via Carmine Rossi. Così, immediatamente, ha fatto scattare l’allarme. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli intervenuti sul posto con un’autoscala.

Giunti sul posto i vigili del fuoco, sono riusciti a salire sul balcone di casa dove ad attenderli c’era la donna, preoccupata ma in buono stato di salute. I caschi rossi, dopo alcune manovre, sono riusciti a sbloccare la serratura e a riaprire porta d’ingresso, liberando la proprietaria dell’abitazione.