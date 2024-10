Agropoli, arriva il “Progetto Rete”: un’importante iniziativa dedicata ai giovani del territorio. Ecco di cosa si tratta

Arriva ad Agropoli “Progetto Rete”, importante iniziativa dedicata ai giovani del territorio e basata sull’orientamento, la formazione e l’accompagnamento all’auto-imprenditorialità che verrà presentata, nell’aula consiliare ‘A. Di Filippo’ del Comune di Agropoli, giovedì 31 ottobre alle ore 11.

La giornata

L’incontro, aperto a tutti i giovani del territorio, è finalizzato a supportare ed orientare al mondo del lavoro chi è in cerca di occupazione. I relatori offriranno gratuitamente informazioni utili alla creazione di una propria impresa, mettendo a disposizione le risorse necessarie e sfruttando gli incentivi offerti da Invitalia per l’imprenditorialità giovanile con una sessione di domande e risposte. Saranno presenti, per i saluti istituzionali, il sindaco Roberto Mutalipassi, e il vicesindaco, Maria Giovanna D’Arienzo e, per l’introduzione, l’assessore Giuseppe Di Filippo. Il manager hub di “Rete Salerno”, Antonio Santoro, e il tutor, Mario Santaniello, presenteranno nel dettaglio i vari servizi offerti, illustrando come i giovani possano beneficiare gratuitamente di attività di formazione nell’avvio di un percorso professionale o imprenditoriale. “Progetto Rete” è promosso dal Ministero dello Sport e i Giovani attraverso il dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «L’Amministrazione comunale sostiene convintamente questa iniziativa perché, in un momento delicato per l’occupazione, è fondamentale stare vicino e incentivare i giovani che intendono avviare una propria attività sul territorio».

L’assessore, Giuseppe Di Filippo aggiunge: «Conoscere le opportunità e gli incentivi disponibili è il primo passo per trovare lo slancio giusto ed iniziare ad investire nel proprio futuro professionale, invito per questo tutti i giovani agropolesi a partecipare all’incontro».