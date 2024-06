Agropoli: accolti 40 nuovi volontari del Servizio Civile

Sono stati accolti questa mattina nell’Aula Consiliare del Comune di Agropoli i giovani volontari, dai 18 ai 28 anni, pronti a partecipare a due nuovi progetti del Servizio Civile Universale, candidati a finanziamento dal Comune e ritenuti idonei da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

Si tratta dei 25 volontari di “Cilento green tourism II”, progetto teso a potenziare la rete informativa turistica e promuovere una strategia di valorizzazione del territorio e dei 15 volontari che con “Crescendo” presteranno assistenza a minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale. A settembre 2024 sono attesi anche altri 5 volontari del progetto “Abili di cuore” per l’assistenza a persone con disabilità. Dopo un iniziale percorso formativo, verranno inseriti nella sede di appartenenza in base al progetto e resteranno in servizio per un anno, con un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni e un rimborso spese mensile.

«Solo ieri abbiamo consegnato gli attestati ai giovani che hanno terminato la loro esperienza all’interno dell’Ente e oggi siamo felici di poter accogliere ben 40 nuovi volontari – dichiara il sindaco, Roberto Antonio Mutalipassi – un’occasione di crescita professionale per chi vi partecipa e un prezioso contributo al proprio territorio e, di conseguenza, un valore aggiunto per la collettività».

«I giovani avranno la possibilità di approfondire la conoscenza dell’ente e di rendersi utili all’intera comunità – è il commento dell’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Giovanna D’Arienzo – I due progetti che sono stati proposti toccano tematiche importanti e dinamiche che potranno certamente arricchire il bagaglio d’esperienza di ognuno di loro».