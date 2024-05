Agropoli: arena per spettacoli nell’area mercatale, comandante Rinaldi: “settimana scorsa riunione tecnica”

La possibilità di realizzare un arena per grandi eventi presso l’area mercatale nella città di Agropoli si fa sempre più concreta, così come spiegato ai microfoni di InfoCilento dal comandante della Polizia Municipale della città di Agropoli Antonio Rinaldi.

La scorsa settimana presso l’ente comunale si è svolta una riunione tecnica per valutare la possibilità e l’impatto che la struttura potrebbe avere sulla circolazione stradale e sull’organizzazione del mercato nel caso in cui l’ente decidesse di installare l’arena presso l’area in questione.