Agropoli, Arena del Mare: due proposte per l’estate 2024

Due proposte per animare ma soprattutto realizzare l’Arena del Mare di Agropoli durante la prossima stagione estiva: il Comune ha ricevuto le istanze di gestione dell’area per il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2024.

Le proposte per l’Arena del Mare

Le proposte pervenute al Comune sono due: una da parte della ditta Amalphis eventi e spettacoli e l’altra dall’associazione Tour del Cilento, entrambe di Agropoli. Entrambe le proposte prevedono un ricco programma di eventi musicali, teatrali e di danza per tutta l’estate.

La commissione di valutazione

Il Comune, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha nominato una commissione per valutare le proposte e procedere con l’assegnazione della gestione dell’Arena del Mare. La commissione è composta da:

Sergio Lauriana , presidente, funzionario responsabile dell’Area VII

, presidente, funzionario responsabile dell’Area VII Valeriano Giffoni , funzionario responsabile dell’Area IV

, funzionario responsabile dell’Area IV Laura Gugliucci, funzionaria giuridica Area II

Obiettivi e impegni

L’obiettivo principale dell’assegnazione dell’Arena del Mare è quello di creare attrattiva per il territorio e generare un ritorno economico, in particolare per i settori della ristorazione, della ricettività e del commercio, oltre che per tutte le attività correlate. L’Ente nell’avviso non ha specificato l’area dove dovrebbe sorgere, ma l’intenzione è quella di realizzarla a Trentova, una scelta che ha determinato tantissime polemiche all’indirizzo del promotore dell’iniziativa, l’assessore al turismo ed eventi Roberto Apicella.

Il Comune si occuperà di predisporre le autorizzazioni per la chiusura di vie e piazze, concederà il proprio patrocinio e inserirà l’evento nel calendario dell’ente, supportando in maniera collaborativa per quanto di competenza. Tutto ciò che riguarda l’organizzazione degli eventi, dalla sicurezza all’allestimento, al personale da utilizzare durante gli eventi, sarà a carico del gestore.

L’Arena del Mare

L’Arena del Mare ha una capienza di 3.000 posti a sedere e rappresenta un’importante location per eventi di vario genere. L’assegnazione della gestione per la prossima stagione estiva è un’occasione importante per valorizzare l’area e offrire al pubblico un programma di eventi di qualità.