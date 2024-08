Agropoli, ancora furti nelle auto parcheggiate lungo il litorale: colpiti vacanzieri

Non si placa l’allarme furti nelle auto parcheggiate a ridosso del litorale di Agropoli. Gli episodi non si verificano soltanto nelle aree sosta prossime alla baia di Trentova, ma anche in altre località. L’ultima segnalazione arriva dall’area parcheggio adiacente al lido Venere.

Furto nell’auto di bagnanti ad Agropoli

Dei vacanzieri provenienti dall’agro nocerino sarnese avevano lasciato la loro auto parcheggiata in uno sterrato per poi raggiungere la spiaggia libera. Purtroppo, però, al loro rientro hanno trovato i vetri infranti e dalla vettura i soliti ignoti avevano asportato le valigie custodite nel portabagagli.

Probabilmente i malviventi hanno atteso che la coppia di vacanziere si allontanasse dall’auto per agire con un’azione fulminea.

Soltanto pochi giorni fa ad essere colpiti erano stati alcuni turisti provenienti dal Veneto che avevano parcheggiato l’automobile nelle aree sosta di Trentova vedendosi la loro vacanza rovinata dai ladri, capaci di portare via tutte le loro valigie.

L’appello alle autorità è sempre lo stesso: quello di garantire una maggiore sorveglianza di queste aree attraverso l’installazione di telecamere. Nel periodo estivo sono molteplici i furti che si registrano nelle vetture lasciate nei parcheggi nei pressi delle spiagge.